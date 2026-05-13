Mercoledì 13 maggio alle 20.45 si terrà al Teatro Verdi di Firenze il concerto di Mario Biondi, che presenta il suo tour per celebrare i vent'anni di carriera. L'artista, noto per il suo stile soul e jazz, si esibirà sul palco della sala fiorentina. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti musicali in programma in città.

FIRENZE – Al Teatro Verdi di Firenze mercoledì 13 maggio alle 20.45 Mario Biondi nel Tour celebrativo di 20 anni di carriera da cantante soul-jazz, da “This Is What You Are” al nuovo album “Prova d’autore” Sono passati 20 anni da quando la voce calda e profonda di Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo “This Is What You Are” contenuto nell’album “Handful of Soul”, diventato poi un classico contemporaneo del soul-jazz a livello internazionale. Un anniversario che Mario Biondi celebra con un tour organizzato e prodotto da Friends&Partners. Il tour proseguirà con concerti in estate e culminerà in uno speciale evento live in autunno.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mario Biondi al Teatro Verdi di Firenze: 20 anni di carriera

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