firenze arriva mario biondi in concerto al teatro verdi

A Firenze, il cantante Mario Biondi si esibirà in concerto al teatro Verdi il prossimo 12 maggio. L’artista, noto per la sua voce calda e profonda, torna nella città toscana dopo vent’anni. L’evento si inserisce nel tour che lo vede protagonista in diverse città italiane, con uno spettacolo che riproporrà i suoi brani più celebri. La data è stata annunciata ufficialmente attraverso i canali dell’organizzazione.

Firenze, 12 maggio 2026 - Sono passati 20 anni da quando la voce calda e profonda di Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo “This Is What You Are ” contenuto nell’album “ Handful of Soul”, diventato poi un classico contemporaneo del soul-jazz a livello internazionale. Un anniversario che Mario Biondi celebra con un tour organizzato e prodotto da Friends&Partners che mercoledì 13 maggio farà tappa al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti (posti numerati da 59 a 79 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatroverdifirenze.it, su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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