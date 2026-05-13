20 anni di soul-jazz | Mario Biondi al Teatro Verdi di Firenze
Il 2024 segna il ventesimo anniversario del debutto di Mario Biondi nel mondo della musica soul-jazz. La sua voce calda e profonda ha iniziato a farsi conoscere con il singolo “This Is What You Are”, presente nell’album “Handful of Soul”, pubblicato due decenni fa. Per celebrare questo traguardo, il cantante si esibirà al Teatro Verdi di Firenze, offrendo uno spettacolo dedicato a un percorso musicale che ha lasciato un segno nel genere.
Sono passati 20 anni da quando la voce calda e profonda di Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo “This Is What You Are” contenuto nell’album “Handful of Soul”, diventato poi un classico contemporaneo del soul-jazz a livello internazionale.Un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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