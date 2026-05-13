20 anni di soul-jazz | Mario Biondi al Teatro Verdi di Firenze

Il 2024 segna il ventesimo anniversario del debutto di Mario Biondi nel mondo della musica soul-jazz. La sua voce calda e profonda ha iniziato a farsi conoscere con il singolo “This Is What You Are”, presente nell’album “Handful of Soul”, pubblicato due decenni fa. Per celebrare questo traguardo, il cantante si esibirà al Teatro Verdi di Firenze, offrendo uno spettacolo dedicato a un percorso musicale che ha lasciato un segno nel genere.

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