Marina fa piangere il Pd

Da laverita.info 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina, figlia dell'ex presidente del consiglio, ha risposto alle indiscrezioni pubblicate da un quotidiano riguardo a colloqui con il Partito Democratico per la scelta del prossimo Capo dello Stato. In un messaggio pubblico, ha negato ogni coinvolgimento e ha dichiarato di avere affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra. La sua presa di posizione arriva dopo che si era diffusa la notizia di presunti contatti tra i dem e alcuni esponenti del suo partito.

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Dopo un retroscena della «Stampa» su contatti con i dem per decidere il prossimo capo dello Stato, la figlia del Cav rompe il silenzio e precisa: «Nulla di vero, affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra». Marina Berlusconi come non l’avete mai vista, anzi letta: la presidente di Fininvest firma in prima persona una durissima smentita a un retroscena apparso ieri sulla Stampa, che la dipingeva come intenta, manco a dirlo attraverso Gianni Letta, a flirtare politicamente con il Pd per scegliere insieme, nel 2029, un successore di Sergio Mattarella non di stretta osservanza meloniana. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Marina, a...🔗 Leggi su Laverita.info

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