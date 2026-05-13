Marina fa piangere il Pd
Marina, figlia dell'ex presidente del consiglio, ha risposto alle indiscrezioni pubblicate da un quotidiano riguardo a colloqui con il Partito Democratico per la scelta del prossimo Capo dello Stato. In un messaggio pubblico, ha negato ogni coinvolgimento e ha dichiarato di avere affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra. La sua presa di posizione arriva dopo che si era diffusa la notizia di presunti contatti tra i dem e alcuni esponenti del suo partito.
Dopo un retroscena della «Stampa» su contatti con i dem per decidere il prossimo capo dello Stato, la figlia del Cav rompe il silenzio e precisa: «Nulla di vero, affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra». Marina Berlusconi come non l’avete mai vista, anzi letta: la presidente di Fininvest firma in prima persona una durissima smentita a un retroscena apparso ieri sulla Stampa, che la dipingeva come intenta, manco a dirlo attraverso Gianni Letta, a flirtare politicamente con il Pd per scegliere insieme, nel 2029, un successore di Sergio Mattarella non di stretta osservanza meloniana. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Marina, a...🔗 Leggi su Laverita.info
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Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I Berlusconi restano nel centrodestra Marina fa piangere il Pd La figlia del Cav spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e dem: Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a in facebook
Dopo un retroscena della Stampa su contatti con i dem per decidere il prossimo capo dello Stato, la figlia del Cav rompe il silenzio e precisa: Nulla di vero, affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra. di @TaralloCarlo x.com
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