Marina fa piangere il Pd

Marina, figlia dell'ex presidente del consiglio, ha risposto alle indiscrezioni pubblicate da un quotidiano riguardo a colloqui con il Partito Democratico per la scelta del prossimo Capo dello Stato. In un messaggio pubblico, ha negato ogni coinvolgimento e ha dichiarato di avere affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra. La sua presa di posizione arriva dopo che si era diffusa la notizia di presunti contatti tra i dem e alcuni esponenti del suo partito.

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