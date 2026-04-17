Venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00, a Viterbo si terrà uno spettacolo con Emanuela Cappello che presenta il monologo intitolato “Non vi fa ridere, non vi fa piangere, non vi fa niente”. L’evento si svolgerà in una location cittadina e segna l’arrivo dell’attrice e comica nella città con uno spettacolo che si differenzia dalla comicità classica. La serata è aperta al pubblico e l’ingresso è previsto per quella data.

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00, Emanuela Cappello arriva a Viterbo con uno spettacolo che rompe gli schemi della comicità tradizionale. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: “Non vi fa ridere, non vi fa piangere, non vi fa niente”, un monologo crepuscolare comico che mescola ironia, disagio e riflessione. Una comicità che sfugge alle etichette. Quello di Cappello non è un classico spettacolo di stand-up. È piuttosto un viaggio emotivo fatto di confessioni, estremizzazioni e momenti tragicomici, in cui il riso non è mai fine a sé stesso ma diventa uno strumento per esplorare fragilità e contraddizioni. Gli sketch nascono da esperienze personali, paranoie, relazioni complicate e piccoli grandi fallimenti quotidiani.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Emanuela Cappello a Viterbo con il monologo “Non vi fa ridere, non vi fa piangere, non vi fa niente”

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