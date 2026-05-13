Marilù | il nome da solo spacca la postura di AndreaX

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una cena a Milano, AndreaX si allontana con la sensazione di un peso sulle spalle, paragonabile a un cappotto bagnato. La serata si svolge in un’atmosfera tesa, mentre il nome Marilù viene pronunciato, creando un effetto immediato sulla postura di AndreaX. La città, asciutta e agitata, contrasta con lo stato d’animo del protagonista, che si sente umido di emozioni e nervosismo.

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AndreaX va via dalla cena con la sensazione di avere addosso un cappotto bagnato. Milano, stasera, è asciutta e nervosa, ma lui si sente fradicio. Le parole di MariaCeleste gli sono rimaste incollate alla nuca: non fare cavolate, preparati a dirlo anche a Marilù. Marilù. Il nome, da solo, gli spacca la postura. Può raccontarsela quanto vuole, può dire d’essere confuso, che quella ragazza è bellissima, intelligente, e che per un mese gli era sembrata una specie di tregua. Però Marilù non è una tregua. Marilù è sua figlia. La mano piccola infilata nella sua quando attraversano la strada, il suo “papà, mi prometti?” detto con una serietà che lui non riesce mai a sostenere fino in fondo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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