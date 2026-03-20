L’Europa è divisa sul regolamento Csar, che riguarda la sorveglianza di massa dei messaggi per proteggere i minori. A partire da aprile, verrà interrotta la scansione automatica di testi e immagini sui dispositivi degli utenti, una decisione presa in risposta alle polemiche e alle divergenze tra le istituzioni europee. La questione riguarda l’uso di tecnologie di monitoraggio e la tutela della privacy online.

L’Europa si è spaccata sulla “sorveglianza di massa”, per citare le parole del Parlamento europeo a proposito del regolamento Csar (Child sexual abuse regulation). Lo scopo è consentire la scansione dei messaggi degli utenti in chat e via mail, da parte delle piattaforme tecnologiche, per contrastare la piaga della pedopornografia online in costante aumento. Dunque posta elettronica al setaccio, ma anche i messaggini via Whatsapp, Messenger, Instagram, Signal, Telegram. In gioco c’è il diritto alla riservatezza di 450 milioni di europei. Anche per l’importanza della posta in palio, il 16 marzo, è saltato l’accordo tra il Parlamento e i governi Ue riuniti nel Consiglio: dopo i negoziati aperti 4 giorni prima, il trilogo è ufficialmente fallito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chat control, l’Europa si spacca sulla sorveglianza di massa nel nome dei minori. Da aprile stop alla scansione dei messaggi

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