Maria Luisa Lo Monte due film prima dell’Australia

Maria Luisa Lo Monte, scrittrice, giornalista e attrice, ha rilasciato un’intervista prima di partire per l’Australia. Durante l’incontro, ha parlato dei due film a cui sta lavorando, fornendo dettagli sui ruoli e le produzioni. La sua presenza nel settore cinematografico e giornalistico si combina con le sue attività di scrittrice, mentre si prepara a un nuovo progetto all’estero.

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Maria Luisa Lo Monte é scrittrice, giornalista e attrice. Prima della partenza per l’Australia ci ha concesso un’intervista nella quale ha parlato dei due film nei quali è impegnata. Si tratta di “Boss” e di “The Alien”. Di seguito le dichiarazioni dell’attrice. Maria Teresa Lo Monte nei panni di una medium. Così l’attrice: “Per 34 giorni a Mondragone ho recitato nel film “Boss”. Un film che tratta in chiave più leggera il tema mafia. La regia è di Antonella D’Agostino, la casa di produzione è Saverio production. Ho interpretato una medium, fasulla, che cerca di far star bene le persone guadagnando anche qualche soldo. La medium ha una sorellastra di padri diversi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Maria Luisa Lo Monte, due film prima dell’Australia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maria canta “La luna bussò” di Loredana Bertè | The Voice Senior Italy Blind Auditions Notizie correlate Leggi anche: Torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu Leggi anche: Addio a Maria Luisa Benetti, signora della nautica Si parla di: I Rifugi Sentinella non mentono: meno precipitazioni, temperature in aumento. MUSICA - Valerio Scanu torna in radio con Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa CongiuDa venerdì 10 aprile torna in radio Valerio Scanu con Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYou/ADA Music Italy). Sto preparando un progetto che non è ... napolimagazine.com Valerio Scanu torna con Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa CongiuTorna in radio Valerio Scanu con Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYou/ADA Music Italy) Da venerdì 10 aprile torna in radio Valerio Scanu con ... corrierenazionale.it