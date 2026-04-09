Torna in radio Valerio Scanu con Spunta la luna dal monte feat Maria Luisa Congiu

Da lopinionista.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 10 aprile, in rotazione radiofonica, torna Valerio Scanu con la canzone “Spunta la luna dal monte” in collaborazione con Maria Luisa Congiu. La traccia è disponibile su diverse piattaforme digitali e radio. La versione presenta una nuova interpretazione e una produzione aggiornata rispetto alla versione originale. La collaborazione tra i due artisti è stata annunciata tramite i canali ufficiali.

ph. by Serafino Giacone MILANO - Da venerdì 10 aprile torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYouADA Music Italy). “Sto preparando un progetto che non è solo un disco, è uno spettacolo – racconta Valerio Scanu - che porterò in tutta Italia, per raccontare con la musica il mio percorso, ovviamente da questo primo brano avrete capito che ripercorro delle tappe che toccano Sanremo proprio a partire da una canzone che, cantata da Pierangelo Bertoli con i Tazenda, ottenne al festival uno degli applausi più lunghi della storia, che costrinse Pippo Baudo a far tornare... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu

Valerio Scanu ancora contro Maria De Filippi: “Non ha mantenuto la promessa”A distanza di anni, Valerio Scanu è tornata a parlare senza filtri della sua lite con Maria De Filippi.

“Cosa è successo davvero”. Dalle lite alla denuncia: Valerio Scanu svela tutto su Maria De FilippiPer anni il rapporto tra Maria De Filippi e Valerio Scanu è stato raccontato come uno dei legami più solidi nati all’interno del talent Amici di...

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