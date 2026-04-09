Torna in radio Valerio Scanu con Spunta la luna dal monte feat Maria Luisa Congiu

Da venerdì 10 aprile, in rotazione radiofonica, torna Valerio Scanu con la canzone “Spunta la luna dal monte” in collaborazione con Maria Luisa Congiu. La traccia è disponibile su diverse piattaforme digitali e radio. La versione presenta una nuova interpretazione e una produzione aggiornata rispetto alla versione originale. La collaborazione tra i due artisti è stata annunciata tramite i canali ufficiali.

ph. by Serafino Giacone MILANO - Da venerdì 10 aprile torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu, disponibile in digitale (NatyLoveYouADA Music Italy). “Sto preparando un progetto che non è solo un disco, è uno spettacolo – racconta Valerio Scanu - che porterò in tutta Italia, per raccontare con la musica il mio percorso, ovviamente da questo primo brano avrete capito che ripercorro delle tappe che toccano Sanremo proprio a partire da una canzone che, cantata da Pierangelo Bertoli con i Tazenda, ottenne al festival uno degli applausi più lunghi della storia, che costrinse Pippo Baudo a far tornare... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Torna in radio Valerio Scanu con “Spunta la luna dal monte” feat. Maria Luisa Congiu Valerio Scanu ancora contro Maria De Filippi: “Non ha mantenuto la promessa”A distanza di anni, Valerio Scanu è tornata a parlare senza filtri della sua lite con Maria De Filippi. “Cosa è successo davvero”. Dalle lite alla denuncia: Valerio Scanu svela tutto su Maria De FilippiPer anni il rapporto tra Maria De Filippi e Valerio Scanu è stato raccontato come uno dei legami più solidi nati all’interno del talent Amici di... Argomenti più discussi: Valerio Scanu reinterpreta Spunta la luna dal monte con Maria Luisa Congiu; In radio da venerdì 10 aprile Valerio Scanu con Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa Congiu; New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 15 del 2026; Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu insieme nella cover di Spunta la luna dal monte. #Musica - Valerio Scanu e la sua "Spunta la luna dal monte" x.com Valerio Scanu mette i puntini sulle i e racconta la rottura con Maria De Filippi. Cosa è successo tra loro: https://fanpa.ge/FLtFI - facebook.com facebook