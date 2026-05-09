Addio a Maria Luisa Benetti signora della nautica

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Maria Luisa Benetti, nota nel settore nautico. Fino all’ultimo ha affrontato la malattia con determinazione, senza mai arrendersi. Durante il suo percorso ha mantenuto un atteggiamento riservato e dignitoso, affrontando il dolore con discrezione. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e stimata nel mondo della nautica.

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Con l’energia per la vita che la contraddistingueva ha lottato fino all’ultimo. Mai piegandosi al male che l’ha colpita e spesso tacendo, con dignità, quel dolore. E’ scomparsa a 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 12 ottobre) Maria Luisa Benetti, ultima rappresentante della famiglia che ha dato l’impulso alla nautica viareggina. Fu papà Bertani Benetti infatti a dare avvio alla leggendaria storia dei cantieri Benetti dove Maria Luisa proprio negli anni SettantaOttanta si è impegnata nella dirigenza del gruppo. Stringendo sempre di più il legame con quell’amata Darsena dove ha vissuto una vita intera. Fortissimo anche il suo impegno in campo civile e solidale: nel 1981 è stata tra le socie fondatrici del Soroptimist club Viareggio Versilia, mantenendosi informata fino all’ultimo sulle attività promosse e sui traguardi raggiunti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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