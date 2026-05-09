È venuta a mancare Maria Luisa Benetti, nota nel settore nautico. Fino all’ultimo ha affrontato la malattia con determinazione, senza mai arrendersi. Durante il suo percorso ha mantenuto un atteggiamento riservato e dignitoso, affrontando il dolore con discrezione. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e stimata nel mondo della nautica.

Con l’energia per la vita che la contraddistingueva ha lottato fino all’ultimo. Mai piegandosi al male che l’ha colpita e spesso tacendo, con dignità, quel dolore. E’ scomparsa a 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 12 ottobre) Maria Luisa Benetti, ultima rappresentante della famiglia che ha dato l’impulso alla nautica viareggina. Fu papà Bertani Benetti infatti a dare avvio alla leggendaria storia dei cantieri Benetti dove Maria Luisa proprio negli anni SettantaOttanta si è impegnata nella dirigenza del gruppo. Stringendo sempre di più il legame con quell’amata Darsena dove ha vissuto una vita intera. Fortissimo anche il suo impegno in campo civile e solidale: nel 1981 è stata tra le socie fondatrici del Soroptimist club Viareggio Versilia, mantenendosi informata fino all’ultimo sulle attività promosse e sui traguardi raggiunti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Maria Luisa Benetti, signora della nautica

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Addio a Maria Carmela Ricci: era la signora più longeva di Novara e del PiemonteSi è spenta all'ospedale di Galliate Maria Carmela Ricci, originaria della Campania ma novarese di adozione.

Maria Luisa Chinnici accusata di concorso morale nell'omicidio della sorella Giovanna: a settembre il processo in AssiseNova Milanese (Monza Brianza), 26 Marzo 2026 - La gup del Tribunale di Monza ha rinviato a giudizio per il concorso morale nell'omicidio e nel...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Addio a Maria Luisa Benetti, signora della nautica; Viareggio: addio a Maria Luisa Benetti, simbolo della Darsena dove era nata e cresciuta in Cantiere.

Addio a Maria Luisa Benetti, signora della nauticaCon l’energia per la vita che la contraddistingueva ha lottato fino all’ultimo. Mai piegandosi al male che l’ha colpita ... lanazione.it

Viareggio: addio a Maria Luisa Benetti, simbolo della Darsena dove era nata e cresciutaVIAREGGIO. La Darsena, intesa come capitale della nautica ma anche come quartiere, è in lutto. All'età di 87 anni è scomparsa Maria Luisa Benetti: una grande perdita per la nostra città e il mondo del ... msn.com