L'attrice australiana ha recentemente deciso di reinterpretare uno dei capi più iconici dei primi anni Duemila, una giacca tradizionalmente associata alle bande musicali. Dopo aver mantenuto un’immagine glamour e sofisticata, questa volta ha scelto di puntare su uno stile più audace e meno convenzionale, attirando l’attenzione sui social e sui media di settore. La sua scelta ha suscitato commenti e interesse tra appassionati di moda e addetti ai lavori.

Margot Robbie lo ha fatto di nuovo. Dopo mesi di estetica ultra glamour e silhouette da bambola perfetta, l’attrice australiana cambia completamente registro e riporta sotto i riflettori uno dei capi più divisivi — e irresistibili — dei primi anni Duemila. Sul red carpet londinese di 1536, la giacca da banda musicale torna improvvisamente cool, sofisticata e incredibilmente contemporanea. E ora viene voglia di rovistare negli armadi vintage alla ricerca di quella dimenticata da anni. La giacca di Margot Robbie è pura nostalgia fashion anni 2000. Certe giacche non tornano semplicemente di moda. Tornano con tutto il loro immaginario. E quella...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Margot Robbie trasforma la giacca da banda musicale nel trend più chic del 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La giacca antivento è il trend più inatteso (ma chic) della primaveraUna volta serviva solo a ripararsi dal meteo ballerino di primavera oggi, invece, la giacca antivento si ritrova sorprendentemente al centro della...

Margot Robbie cede al fascino del caschetto: il bob geometrico con frangia è il trend da copiareNuovo look per l'attrice alla sfilata di Chanel, dove ha sfoggiato il caschetto con onde e frangia che si candida a essere il più copiato dei...

Temi più discussi: The Wolf of Wall Street su Sky Cinema Stories: le vitamine usate per simulare la cocaina, la scena improvvisata, 7 segreti; Cime Tempestose è arrivato in streaming! Dove vederlo; Met Gala, le pagelle dei look: Rihanna arte vivente (8) e Madonna regina fantasma (9); Met Gala 2026: tutti i look delle celebrity.

Gracie nella famosa foto nel bagno del Met Gala insieme a Rosé, Jennie, Lisa, Jisoo, Margot Robbie, Rachel Sennot, Ayo Edebiri e Bhavitha Mandava. x.com

Voglio parlare della Barbie di Margot Robbie del film live action, so che ci sono state controversie per varie ragioni, ma penso che sia carina e le mancherebbe solo qualche ritocco, vi lascio alcune immagini di persone che la personalizzano e risultano bellissi reddit

Il prezioso abito oro di Margot Robbie al Met Gala 2026 ha richiesto ben 761 ore di lavoro e 1.100 ricamiMargot Robbie è arrivata al Met Gala 2026 con un abito in lamé dorato firmato Chanel, impreziosito da uno strascico a cascata ricoperto di petali di fiori ... vogue.it

Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo filmMargot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, ... dilei.it