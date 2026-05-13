Margot Robbie trasforma la giacca da banda musicale nel trend più chic del 2026
L'attrice australiana ha recentemente deciso di reinterpretare uno dei capi più iconici dei primi anni Duemila, una giacca tradizionalmente associata alle bande musicali. Dopo aver mantenuto un’immagine glamour e sofisticata, questa volta ha scelto di puntare su uno stile più audace e meno convenzionale, attirando l’attenzione sui social e sui media di settore. La sua scelta ha suscitato commenti e interesse tra appassionati di moda e addetti ai lavori.
Margot Robbie lo ha fatto di nuovo. Dopo mesi di estetica ultra glamour e silhouette da bambola perfetta, l’attrice australiana cambia completamente registro e riporta sotto i riflettori uno dei capi più divisivi — e irresistibili — dei primi anni Duemila. Sul red carpet londinese di 1536, la giacca da banda musicale torna improvvisamente cool, sofisticata e incredibilmente contemporanea. E ora viene voglia di rovistare negli armadi vintage alla ricerca di quella dimenticata da anni. La giacca di Margot Robbie è pura nostalgia fashion anni 2000. Certe giacche non tornano semplicemente di moda. Tornano con tutto il loro immaginario. E quella...🔗 Leggi su Dilei.it
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