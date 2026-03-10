Margot Robbie cede al fascino del caschetto | il bob geometrico con frangia è il trend da copiare

Durante la sfilata di Chanel, l'attrice ha mostrato un nuovo taglio di capelli, optando per un caschetto geometrico con frangia e onde morbide. Il suo look ha attirato l’attenzione e si prevede che diventerà uno dei trend più imitati nei prossimi mesi. La scelta di questo stile ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e bellezza.