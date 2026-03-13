La giacca antivento è il trend più inatteso ma chic della primavera

Questa primavera, la giacca antivento si è affermata come il capospalla più inaspettato e chic della stagione. Originariamente pensata per proteggersi dal clima incerto, ora viene indossata anche come elemento di stile. Le collezioni e le vetrine dei negozi mostrano come questo capo, pratico e versatile, abbia conquistato il mondo della moda. La sua presenza si fa sentire ovunque, dai look casual alle proposte più sofisticate.

Una volta serviva solo a ripararsi dal meteo ballerino di primavera oggi, invece, la giacca antivento si ritrova sorprendentemente al centro della scena fashion. Tra passerelle, street style e di TikTok, il capo tecnico per eccellenza è diventato la tendenza più virale (e forse anche più improbabile) del momento. Leggera, colorata, spesso oversize: è l’accento colorato e inaspettato degli outfit primaverili. Il risultato? Un mix volutamente disinvolto tra sport, nostalgia anni Novanta e styling urbano, che funziona più di quanto si possa immaginare. Da quando la giacca antivento è chic?. Se fino a qualche anno fa una giacca tecnica pensata per essere puramente funzionale sembrava quanto di più lontano dal guardaroba delle it-girl, nella primavera estate 2026 diventa invece una protagonista assoluta. 🔗 Leggi su Amica.it

Come abbinare la giacca sportiva nella Primavera 2026: dal mood anni Ottanta alle passerelle di stagione, il capospalla sporty-chic conquista il guardaroba contemporaneoLa stagione delle mezze temperature è il momento ideale per sperimentare con layering e capispalla inediti.

Chocolate brown hair: il colore capelli più chic della primavera 2026 (sì, anche se è scuro)Se ultimamente hai la sensazione che tutto stia diventando marrone, non è solo un’impressione.

Il windbreaker oversize è il capospalla uomo che indosseremo tutto l’annoWindbreaker oversize, anche detto giacca antivento: salva l'uomo, veste tutto l'anno, piace tanto alla moda maschile. Ecco perché ... iconmagazine.it

Giacche antivento: 10 look per indossarle in modo originaleUno dei pezzi più di tendenza per la Primavera 2025 è la giacca antivento. Lo hanno decretato le passerelle, che la propongono in diversi stili e colori, e lo rimarca sempre più il meteo tipico di ... grazia.it

