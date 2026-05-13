Durante la première londinese di “1536”, un’attrice nota per il suo stile ha indossato un completo di alta moda firmato McQueen. La giacca scelta è stata la napoleon jacket, considerata tra le più richieste della stagione primavera-estate 2026. La scelta di questo capo ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda, rendendola protagonista di numerosi commenti sui social e nelle cronache di settore.

Margot Robbie scende in campo con l’uniforme più desiderata della primavera estate 2026. Sul red carpet della première londinese di 1536, l’attrice ha scelto un completo McQueen con la giacca più virale del momento, la napoleon jacket. Con mostrine e alamari ben in vista, guida l’avanzata delle nuove tendenze PE26. Dopo stagioni di minimalismo in ritirata, la moda marcia verso capi teatrali, dettagli militari e silhouette da moderna imperatrice. Parola di celebrity. La giacca del momento. Il nome dice già tutto. La Napoleon jacket nasce dall’immaginario delle uniformi militari dell’epoca napoleonica: collo alto, spalle imbottite, bottoni metallici, alamari e passamanerie decorative.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Margot Robbie conferma: la Napoleon jacket è la nuova uniforme delle star

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