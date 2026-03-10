Paris Fashion Week tutti i look più belli delle star in front row da Margot Robbie a Jessica Chastain passando per Teyana Taylor

Durante la Paris Fashion Week, le star presenti in prima fila indossano look che attirano l’attenzione, tra cui Margot Robbie, Jessica Chastain e Teyana Taylor. Le celebrità scelgono abiti eleganti e accattivanti, contribuendo a rendere ancora più vivace l’atmosfera dell’evento. Le loro scelte di stile vengono spesso commentate e imitate dal pubblico. La kermesse mette in mostra anche le nuove collezioni dei designer più noti.

L’ottava giornata della settimana della moda parigina porta con sé uno degli appuntamenti più attesi di ogni Fashion Week francese: Chanel. Prima, però, facciamo una tappa da Zimmermann, dove in prima fila, accanto a due volti che ormai ci aspettiamo quasi a ogni sfilata di questa settimana, Naomi Watts e Oprah Winfrey, abbiamo visto anche la pluripremiata Jessica Chastain, in un completo arancione che ha rubato la scena. E tra le grandi attrici presenti, impossibile non notare anche Lily James. E da Chanel, naturalmente, i grandi nomi non mancano mai. Tra le presenze più attese c’erano senza dubbio Margot Robbie, in un look mozzafiato, e Jennie Kim, una delle star più amate del K-pop e ormai presenza fissa dell’universo Chanel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

