Margherita Brandi vola in Serie A1

Una giocatrice proveniente dal Valdarno è pronta a disputare la prossima stagione in Serie A1 femminile. Si tratta di una pallavolista di Montevarchi, che ha firmato con la squadra di alto livello del campionato nazionale. La sua nuova squadra compete nel massimo campionato italiano e vedrà la atleta indossare la maglia ufficiale nella prossima stagione.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Dal Valdarno alla Serie A1 del volley femminile. La pallavolista montevarchina Margherita Brandi vestirà nella prossima stagione la maglia della Consolini Volley, formazione protagonista del massimo campionato nazionale. Per la centrale classe 2002 si tratta del debutto assoluto in Serie A1, traguardo raggiunto dopo un percorso di crescita sviluppato tra la Serie A2 e il settore giovanile dell’Imoco Conegliano. L’annuncio ufficiale è stato diffuso nelle scorse ore direttamente dalla società romagnola, che ha presentato Brandi come “un acquisto di qualità” destinato a rafforzare il reparto centrali della squadra. Nata e cresciuta a Montevarchi, Margherita Brandi arriva da due stagioni disputate con il Costa Volpino, esperienza culminata con la conquista della Coppa Italia di Serie A2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Margherita Brandi vola in Serie A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley serie A1 femminile. San Giovanni prende la centrale BrandiCresce il reparto centrali della Consolini con un acquisto di qualità: Margherita Brandi (nella foto), classe 2002, 183 centimetri di altezza e... Torino ’81 vola ai playoff: vittoria chiave e sogno Serie A1La Reale Mutua Torino ’81 Iren ha blindato la propria posizione nei playoff della Serie A2 femminile, garantendosi l’accesso alla fase decisiva del... Margherita Brandi nuova centrale della Consolini VolleyIl reparto centrali della Consolini Volley si rafforza con un acquisto di qualità: Margherita Brandi, classe 2002, 183 centimetri di altezza e una voglia di Serie A1 costruita stagione dopo stagione, ... newsrimini.it Volley Mercato: Margherita Brandi rinforza il centro della OmagDopo due positive stagioni a Costa Volpino la giocatrice toscana è pronta al salto di categoria, fortemente voluta dal tecnico Bellano che ne ha apprezzato le qualità nel campionato dello scorso anno ... tuttosport.com