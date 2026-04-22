La squadra femminile di Torino ’81 Iren ha assicurato il passaggio ai playoff della Serie A2, conquistando una vittoria determinante. Con due giornate ancora da disputare, si è qualificata con anticipo alla fase finale del girone Nord. La squadra ha rafforzato la propria posizione in classifica, consolidando il suo percorso in vista delle sfide decisive.

La Reale Mutua Torino ’81 Iren ha blindato la propria posizione nei playoff della Serie A2 femminile, garantendosi l’accesso alla fase decisiva del girone Nord con due giornate di anticipo rispetto al termine del campionato. Il successo è arrivato nella serata del 21 aprile presso la piscina dello Stadio Monumentale, dove le gialloblù hanno superato il Lavagna per un punteggio di 10-9. Il traguardo raggiunto dalle padrone di casa mette in luce una maturità collettiva che va oltre il semplice dato tecnico. Simone Aversa, guida tecnica del gruppo, ha sottolineato come la squadra sia riuscita a gestire i momenti di massima tensione durante l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino ’81 vola ai playoff: vittoria chiave e sogno Serie A1

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