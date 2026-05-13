Nel mondo del calcio, si continua a parlare della possibile successione sulla panchina del Napoli, con il nome di Maresca tra quelli considerati. Tuttavia, secondo le ultime analisi di un esperto, il tecnico inglese sarebbe ancora molto distante dall’essere il primo candidato. Al momento, il club partenopeo sembra concentrato su altre opzioni, mentre il rischio di perdere questa occasione senza arrivare a una soluzione concreta rimane alto.

Maresca al Napoli è un’ipotesi che continua a circolare nel toto-allenatori italiano, ma il punto fatto da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube ridimensiona molto le probabilità reali. Secondo il giornalista di mercato, l’ex tecnico del Chelsea ha sì delle chances in Italia — soprattutto al Napoli — ma la sua testa è completamente altrove. Il piano A si chiama Manchester City. E il rischio di restare col cerino in mano è concreto. Il quadro generale tracciato da Schira è ampio e tocca diverse panchine italiane. Palladino lascerà l’Atalanta, Sarri tra le opzioni per Bergamo. L’altro fronte importante aperto da Schira è quello dell’Atalanta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca al Napoli ha chances ma in testa ha solo il Manchester City. Rischia di restare col cerino in mano

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