Romelu Lukaku si trova al centro di un caso che coinvolge la sua relazione con il club e i tifosi. Dopo un episodio di lite con la squadra partenopea, il giocatore potrebbe essere escluso dalla rosa. Nel frattempo, la sua situazione personale si intreccia con le difficoltà sul campo, legate anche alla perdita del padre e a un recupero complicato. I sostenitori continuano a mostrare fiducia nel giocatore.

Sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione. Si è rivelata quella dei rimpianti. Fresco di scudetto con il Napoli e proteso verso il (forse ultimo) Mondiale con il suo Belgio, Romelu Lukaku quest’anno ha dovuto fare i conti con un destino crudele. Big Rom è arrivato a Napoli nell’estate 2024, come conditio sine qua non della panchina di Antonio Conte. Dopo aver svolto il ritiro estivo con il Chelsea, è stato prelevato dal club di De Laurentiis a titolo definitivo il 29 agosto per 30 milioni di euro. Sin dal primo giorno, ha garantito Conte per lui e, a giudicare dai numeri, le aspettative non sono state disattese. A poche ore dal suo arrivo è subentrato nella gara contro il Parma, andando subito in rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paradosso Lukaku: litiga col Napoli e rischia di restare fuori rosa, ma i tifosi sono con lui

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