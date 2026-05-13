Marelli Pillole di Economia | Per educazione finanziaria a giovani social e linguaggio semplice
Un esperto di economia ha sottolineato che, secondo la sua esperienza, la maggior parte delle informazioni sull’educazione finanziaria rivolta ai giovani viene diffusa attraverso i social network. La comunicazione si rivolge principalmente a un pubblico giovane e utilizza un linguaggio semplice, pensato per facilitare la comprensione di temi economici e finanziari. Questa modalità di divulgazione rappresenta un metodo ormai consolidato per raggiungere i giovani in modo diretto e immediato.
(Adnkronos) – “Per la nostra esperienza, comunicare ai giovani i temi dell’educazione finanziaria oggi avviene principalmente sui social network”. Lo ha detto Davide Marelli, fondatore di Pillole di Economia, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. “Non perché siano necessariamente il mezzo migliore in assoluto, ma perché sono il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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