Marelli Pillole di Economia | Per educazione finanziaria a giovani social e linguaggio semplice

Un esperto di economia ha sottolineato che, secondo la sua esperienza, la maggior parte delle informazioni sull’educazione finanziaria rivolta ai giovani viene diffusa attraverso i social network. La comunicazione si rivolge principalmente a un pubblico giovane e utilizza un linguaggio semplice, pensato per facilitare la comprensione di temi economici e finanziari. Questa modalità di divulgazione rappresenta un metodo ormai consolidato per raggiungere i giovani in modo diretto e immediato.

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