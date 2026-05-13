Mareggiata intensa in arrivo a Genova | scenari previsioni meteo e divieti

Nella giornata di giovedì 14 maggio 2026, a Genova è previsto il passaggio di una mareggiata intensa. Le autorità locali hanno diramato un avviso e adottato un’ordinanza comunale che introduce alcuni divieti per questa occasione. Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo delle condizioni del mare, con possibili ripercussioni sulle zone costiere. La situazione viene monitorata in vista di eventuali misure di sicurezza.

Attenzione, mareggiata intensa in arrivo a Genova. È stato diramato l'avviso per la giornata di giovedì 14 maggio 2026, che prevede anche l'entrata in vigore dell'ordinanza comunale che stabilisce alcuni divieti. I divieti a GenovaTutti i cittadini sono tenuti ad osservare alcune regole: prestare.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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