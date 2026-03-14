Allerta meteo gialla a Genova e in Liguria | orari scenari e previsioni

Sabato 14 marzo 2026, Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per Genova e tutta la Liguria. La previsione prevede un diverso andamento nel corso della giornata, con orari variabili a seconda delle aree interessate. La comunicazione riguarda principalmente le condizioni atmosferiche previste e le zone che potrebbero essere più colpite durante le ore specificate.

Sabato 14 marzo 2026 con allerta meteo gialla a Genova e in Liguria, emessa da Arpal, ha una diversa scansione oraria a seconda delle zone. Sono attese forti piogge in tutta la regione. Arpal ha spiegato che l'arrivo di una perturbazione dalla Francia porterà dal mattino di sabato precipitazioni diffuse e moderate su ABD, estendendosi a CE in giornata. Fenomeni localmente più intensi su AD e CE per effetto dell'orografia. Possibili temporali forti, soprattutto da metà giornata e in serata sulla zona centrale, con spostamento verso levante in serata. Attesi anche venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca fino a 6070 kmh. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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