Stasera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Mare Fuori 6, con le trame che si concentrano su Rosa, sempre più in pericolo, mentre Simone si prepara a fare la sua mossa. Nel frattempo, Diego e Sonia pianificano una fuga, e Tommaso cerca di intervenire per sistemare le cose. Gli episodi promettono nuovi sviluppi e tensioni tra i personaggi.

Rosa è sempre più in pericolo mentre Simone prepara la sua mossa. Intanto Diego e Sonia pianificano la fuga e Tommaso tenta di salvare la situazione nei nuovi episodi in onda stasera. Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna in prima serata su Rai 2 Mare Fuori con due nuovi episodi della sesta stagione. A partire dalle 21:20 andranno in onda il quinto e il sesto appuntamento della serie cult ambientata nell'immaginario IPM di Napoli, tra nuove alleanze, tensioni sempre più esplosive e relazioni messe a dura prova. Mare Fuori 6, il riassunto delle puntate precedenti Negli episodi precedenti, Dobermann vive la sua storia con Sonia mentre Pino si trova ad affrontare importanti novità legate ad Alina.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mare Fuori 6 stasera su Rai 2: anticipazioni delle trame del 13 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mare Fuori 6, anticipazioni e interviste al cast tra conferme e new entry

Notizie correlate

Mare Fuori 6, da stasera su Rai 2: le anticipazioni della prima puntataDopo diversi rinvii e slittamenti Mare Fuori 6 arriva finalmente mercoledì 29 aprile in chiaro su Rai 2 con la prima puntata e con il box set...

Mare Fuori 6, la nuova stagione in onda stasera su Rai 2: cast e anticipazioniLe anticipazioni della nuova stagione di Mare Fuori, in onda questa sera in prima serata su Rai 2.

Temi più discussi: Mare Fuori 6 su Rai 2: Rosa e Tommaso al centro degli episodi più tesi di stasera; Mare Fuori 6, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Mare Fuori 6, seconda puntata: Rosa tra due fuochi, chi sceglierà? Ecco cosa succede stasera; Mare Fuori finalmente in tv, ma su RaiPlay c’era da due mesi: la scelta crea dibattito.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #mercoledì #succedeanchenellemigliorifamiglie #marefuori6 #chilhavisto #realpolitik #laziointer #4ristor x.com

Insalate con ingredienti fuori dal comune - reddit.com reddit

Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataMare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2. Tutte le info ... tpi.it

Su Rai 2 torna la sesta stagione di Mare Fuori con gli episodi 5 e 6: la tramaStasera su Rai 2 Mare Fuori 6: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 5 e 6 intitolati La materia dei sogni e Un attimo prima. corrierenazionale.it