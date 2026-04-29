Stasera torna in televisione la sesta stagione di Mare Fuori, che dopo vari rinvii viene trasmessa su Rai 2. La prima puntata va in onda mercoledì 29 aprile, mentre l’intera serie è disponibile anche su RaiPlay. La programmazione segna la ripresa della serie dopo i mesi di attesa e i cambi di data. La nuova stagione porta i protagonisti nel loro percorso, con nuovi episodi e sviluppi.

Dopo diversi rinvii e slittamenti Mare Fuori 6 arriva finalmente mercoledì 29 aprile in chiaro su Rai 2 con la prima puntata e con il box set completo su RaiPlay. La serie ambientata nell’IPM di Napoli riprende il filo delle vicende lasciate in sospeso nel finale della precedente stagione, tornando a seguire i suoi protagonisti tra scelte difficili, rapporti complicati e tentativi di cambiare strada. Tornano sullo schermo alcuni dei protagonisti storici della serie cult, da Carmine Recano a Maria Esposito e Giovanna Sannino, ma non mancano le new entry in questa nuova stagione: vediamo cosa ci aspetta nella prima puntata e quali sono i nuovi personaggi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mare Fuori 6, da stasera su Rai 2: le anticipazioni della prima puntata

#MareFuori 6, tutte le date di uscita su RaiPlay e Rai Due

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