. Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio, ora che Carmela ha scoperto che Simone è il boss dei Di Salvo, approfittando del fatto che sono insieme in casa, tenta di sparargli, ma il ragazzo la disarma; si appresta a ucciderla armato di coltello, ma la presenza del piccolo Ciro glielo impedisce.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Mare Fuori 6 Anticipazioni: Il Terribile Segreto Di Simone!

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