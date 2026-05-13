Un ex giocatore della Lazio ha commentato le possibilità della squadra in vista della prossima partita contro l'Inter, sottolineando l'importanza della testa e delle prime segnature. Ha anche affermato che, in una finale, sono fondamentali le motivazioni e che aver perso in campionato può essere positivo, perché aiuta i giocatori a mantenere alta la concentrazione e ad evitare rilassamenti. Queste considerazioni arrivano in un momento di attesa e riflessione per il club.

Lui sa come si fa. Perché di trofei, con la maglia della Lazio, ne ha conquistati ben sette, tutti nel fantastico triennio 1998-2000, quando il club biancoceleste realizzò l’impresa di vincere uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Un ciclo incredibile iniziato nel 1998 proprio con il trofeo che questa sera la Lazio può vincere ancora. "Ed è stato - ricorda Dario Marcolin, ex bandiera biancoceleste, adesso opinionista di Dazn - per certi versi il più importante, proprio perché ha dato il via a quella serie pazzesca di successi. E anche perché lo ottenemmo contro il super Milan di quegli anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marcolin: "Lazio, con l'Inter puoi farcela. La testa è decisiva. E se segna per prima..."

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