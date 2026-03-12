Il professor Massimo Villone, costituzionalista ed ex parlamentare, commenta la riforma della Giustizia proposta dal governo Meloni, sottolineando che l’obiettivo principale sembra essere un tentativo di influenzare la Magistratura. La discussione sulla proposta è ancora aperta, con opinioni divise, e si evidenzia un forte confronto tra i sostenitori e gli oppositori. La questione riguarda anche aspetti legati alla gestione delle carriere dei magistrati, anche se Villone esclude che la separazione delle carriere sia il punto più critico.

Professor Massimo Villone, da costituzionalista e da ex parlamentare di lungo corso, ci può dire quale secondo lei è l’aspetto più pericoloso di questa riforma della Giustizia targata Meloni-Nordio? “ Ovviamente non la separazione delle carriere, che sostanzialmente c’è già. Quanto la destrutturazione dell’organo di autogoverno in due Csm separati e in un’Alta Corte disciplinare, che significa un indebolimento complessivo della Magistratura e, ovviamente, visto il contesto in cui questa riforma si muove, un indebolimento nei confronti del potere politico”. Però la risposta che la Premier dà è che questa riforma, non solo snellirà la Giustizia, ma rimetterà anche un po’ a posto quei giudici che stanno remando contro l’esecutivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Villone: “Meloni mira ad addomesticare la Magistratura. Sì e No sono testa a testa, ma possiamo farcela”

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