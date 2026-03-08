Milan Allegri prima del derby con l’Inter | L’assenza di Thuram non cambia niente! Pulisic? Non è che se non segna per tre mesi non è più capace…

Prima del derby tra Milan e Inter, il tecnico rossonero ha commentato la situazione della squadra, affermando che l’assenza di Thuram non avrà ripercussioni e che Pulisic, anche se non segna da tre mesi, mantiene le sue capacità. Allegri ha rilasciato le sue dichiarazioni a Dazn, sottolineando alcuni aspetti della formazione e della preparazione in vista della partita.

