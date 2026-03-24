È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Luce nel Buio”, il nuovo singolo di Claudia, giovane cantautrice siciliana di 17 anni che segna un momento decisivo nel suo percorso artistico. La vera svolta arriva con la firma ufficiale con Mediterranean Label e Eventi & Management Italia, realtà che credono nel talento della giovane artista e ne accompagnano oggi il percorso professionale. Un traguardo importante che consolida anni di studio, concorsi e crescita artistica. Il brano è distribuito da Virgin Music, distributore ufficiale di Universal Music Group, obiettivo raggiunto grazie al lavoro e alla visione della sua etichetta Mediterranean Label, che ha fortemente sostenuto questo progetto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Luce nel Buio”: il debutto discografico di Claudia segna una svolta importante

Articoli correlati

Zuppi visita il Polo Accoglienza: “Una luce nel buio della malattia”San Lazzaro di Savena (Bologna) – Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato ieri il Polo accoglienza e servizi solidali (Pass), una struttura di supporto...

“Hostage, Stuck in my head”: è uscito il debutto discografico di SEBASEBA, Sebastian E’ disponibile dal 17 Gennaio 2026, Hostage, Stuck in my head il nuovo e attesissimo progetto discografico di SEBA.

Contenuti e approfondimenti su Luce nel Buio il debutto discografico...

Temi più discussi: Nel buio la luce: la Statio Quaresimale di Fiorenzuola; Il nuovo tour di Rosalía è pura luce nel buio; Claudia, Luce nel buio nuovo singolo della giovane cantautrice siciliana; Crisi Protopapa, una luce nel buio e l’impegno: Entro Pasqua i salari di dicembre.

Equiluce di primavera: oggi è il giorno dell’equilibrio tra luce e buioOggi in Italia cade l’equiluce: ecco perché giorno e notte durano 12 ore e perché il fenomeno non coincide con l’equinozio. torinofree.it

A Cuba altro blackout e 10 milioni di persone al buio, cosa succede e perché l'isola resta senza luceA Cuba nuovo blackout a causa del blocco dell'importazione di carburante imposto da Donald Trump: oltre che energetica la crisi è anche umanitaria ... virgilio.it

Si chiama “walking epidural” e consente di dare alla luce il bambino continuando a muoversi. Una tecnica che accorcia il travaglio di un’ora e migliora l’esperienza della nascita facebook

Geometrie di luce {INCIS, quartiere Trieste, Roma anni ‘30} x.com