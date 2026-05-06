Un nuovo sviluppo nell’indagine sul delitto di Garlasco riaccende l’attenzione su uno dei procedimenti penali più discussi degli ultimi vent’anni. Durante una trasmissione televisiva, un avvocato ha sollevato alcuni dubbi riguardo alle possibili implicazioni legali per un imputato coinvolto nel caso. La vicenda ha suscitato interesse tra il pubblico e i media, mantenendo alta l’attenzione sull’evoluzione delle indagini.

La nuova accelerazione nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riporta sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. La Procura di Pavia ha infatti deciso di riaprire più filoni investigativi e di riascoltare diverse persone già coinvolte nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Non solo l’indagato Andrea Sempio, ma anche le gemelle Cappa e soprattutto Marco Poggi, fratello della vittima, tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Una fase nuova, con vecchie dichiarazioni sotto la lente. In queste ore il clima attorno all’inchiesta è diventato più teso. Ogni dettaglio viene riletto, ogni passaggio del passato rischia di essere valutato con occhi diversi dagli investigatori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, i dubbi dell’avvocato Gallo a Mattino 5: “Cosa rischia Marco Poggi”

Garlasco, scoop dell’avvocato Gallo in diretta tv “La verità su quei soldi dei Sempio”

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"Può essere solo lui". Marco Poggi, la not..Altro... - facebook.com facebook

Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com