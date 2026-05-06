Garlasco i dubbi dell’avvocato Gallo a Mattino Cinque | Cosa rischia Marco Poggi

Nella trasmissione televisiva Mattino Cinque, l’avvocato ha espresso dubbi riguardo alle possibili conseguenze legali per un imputato coinvolto nel caso di Garlasco. La vicenda giudiziaria, che risale a circa vent’anni fa, ha recentemente ripreso slancio con nuovi elementi investigativi. La riapertura delle indagini ha riacceso l’attenzione su uno dei procedimenti più seguiti nel panorama giudiziario italiano.

La nuova accelerazione dell’inchiesta sul delitto di Garlasco sta riportando sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. La Procura di Pavia, infatti, ha deciso di riaprire diversi filoni investigativi e di riascoltare una lunga serie di persone già coinvolte nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Non soltanto l’indagato Andrea Sempio, ma anche le gemelle Cappa e soprattutto Marco Poggi, fratello della vittima, tornato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. >> Garlasco, la notizia su Marco Poggi appena arrivata In queste ore il clima attorno all’inchiesta si è fatto sempre più teso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, scoop dell’avvocato Gallo in diretta tv “La verità su quei soldi dei Sempio”

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Garlasco, a Mattino 5: Il collegamento tra Sempio e Chiara passa da Marco PoggiA Mattino Cinque l'analisi sul nodo del movente nel caso Garlasco: come arriva un'eventuale ipotesi accusatoria a collegare Andrea Sempio, indagato per l'omicidio, alla vittima Chiara Poggi ... affaritaliani.it

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#Garlasco, a Mattino Cinque il consulente della difesa di Alberto Stasi, Linarello, ha commentato la fase attuale dell'inchiesta della Procura di Pavia #mattino5 x.com