Marca Senone | il Consiglio si riunisce per i conti e il bilancio
Il Consiglio comunale si è riunito per discutere il bilancio e i conti dell’ente, con particolare attenzione alle variazioni di spesa previste per il 2025. Durante la seduta sono stati analizzati i dati finanziari e le proposte di modifica al documento di programmazione economica. Sono state affrontate anche le conseguenze di queste decisioni sui servizi offerti nei piccoli centri abitati, in vista delle prossime scadenze amministrative.
? Punti chiave Come influenzeranno le nuove variazioni di bilancio i servizi dei piccoli borghi?. Quali decisioni prenderanno i consiglieri sulla gestione economica del 2025?. Perché la Giunta ha proposto due variazioni al bilancio triennale?. Come verranno ripartite le risorse tra la costa e l'entroterra?.? In Breve Approvazione rendiconto gestione 2025 ai sensi dell'articolo 227 del d.lgs 2672000.. Ratifica delibere di Giunta numero 16 del 30 marzo e numero 22 dell'11 maggio.. Pianificazione finanziaria triennale 20262028 per i servizi dei comuni dell'Unione.. Diretta streaming disponibile sul sito senigallia.civicam.it per il monitoraggio dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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