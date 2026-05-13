Marca Senone | il Consiglio si riunisce per i conti e il bilancio

Il Consiglio comunale si è riunito per discutere il bilancio e i conti dell’ente, con particolare attenzione alle variazioni di spesa previste per il 2025. Durante la seduta sono stati analizzati i dati finanziari e le proposte di modifica al documento di programmazione economica. Sono state affrontate anche le conseguenze di queste decisioni sui servizi offerti nei piccoli centri abitati, in vista delle prossime scadenze amministrative.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove variazioni di bilancio i servizi dei piccoli borghi?. Quali decisioni prenderanno i consiglieri sulla gestione economica del 2025?. Perché la Giunta ha proposto due variazioni al bilancio triennale?. Come verranno ripartite le risorse tra la costa e l'entroterra?.? In Breve Approvazione rendiconto gestione 2025 ai sensi dell'articolo 227 del d.lgs 2672000.. Ratifica delibere di Giunta numero 16 del 30 marzo e numero 22 dell'11 maggio.. Pianificazione finanziaria triennale 20262028 per i servizi dei comuni dell'Unione.. Diretta streaming disponibile sul sito senigallia.civicam.it per il monitoraggio dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marca Senone: il Consiglio si riunisce per i conti e il bilancio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unione della Romagna Faentina: il Consiglio si riunisce tra bilancio e protezione civileAll'ordine del giorno le variazioni finanziarie, l'aggiornamento dei piani di emergenza per i sei comuni e i nuovi indirizzi per i servizi sociali e... Marca Senone: 231mila euro per il lavoro degli over 60? Cosa scoprirai Chi sono i venti beneficiari che riceveranno il nuovo sostegno? Come verranno selezionati i candidati tramite i centri per... Si parla di: NIDI APERTI PER A.E. 2026/2027: VISITE AI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 – MAGGIO 2026; Convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.