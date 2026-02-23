Unione della Romagna Faentina | il Consiglio si riunisce tra bilancio e protezione civile

Il Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina si riunisce giovedì 26 febbraio alle 18, affrontando questioni di bilancio e protezione civile. La seduta si svolge in un momento in cui le risorse per i servizi locali sono al centro delle discussioni. I membri discutono anche delle strategie per migliorare la sicurezza nelle aree colpite da recenti eventi meteorologici. La riunione si svolge nella sede dell’ente, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni.

All'ordine del giorno le variazioni finanziarie, l'aggiornamento dei piani di emergenza per i sei comuni e i nuovi indirizzi per i servizi sociali e le famiglie Il Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina torna a riunirsi in sessione ordinaria. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di giovedì 26 febbraio, alle 18.30, nella cornice della sala consiliare “E. De Giovanni” presso il Municipio di Faenza. La seduta, che si svolgerà in forma pubblica, prevede un ordine del giorno denso di temi tecnici e programmatici di rilievo per tutto il territorio comprensoriale. L’apertura dei lavori sarà dedicata, come di consueto, alle comunicazioni del presidente e allo svolgimento delle interrogazioni, per poi passare alla fase di approvazione dei verbali e alla presa d’atto del resoconto integrale relativi alla precedente seduta del 29 gennaio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’ultimo Consiglio 2025. Betti difende il bilancio. Nuova protezione civile e Cascina sono le prioritàIl 30 dicembre, il consiglio comunale di Montale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

Meteo, ancora piogge in arrivo sulla Romagna: nuova allerta della Protezione CivileDalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 febbraio, fino a domani, venerdì 6, l’allerta meteo gialla si estende su Ravenna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Faenza ospita una tappa del progetto regionale Youz; Unione: ripartono i laboratori per progettare e creare un videogioco; Faenza scende in piazza: Senza consenso è stupro; Ripartono i laboratori di Gamecraft.

La Romagna Faentina conquista la BIT di Milano: nasce Around Faenza, il nuovo volto digitale del territorioAlla BIT di Milano assieme alla Ministra Santanchè Faenza ha presentato il nuovo portale digitale dell'offerta turistica ... ravenna24ore.it

Ripartono i laboratori di Gamecraft nei Comuni della Romagna Faentina. Primo appuntamento a CasolaTorna anche nel 2026 Gamecraft, il laboratorio educativo-formativo inserito tra le attività del progetto Laboratori Urbani Digitali dell’Unione della ... ravennanotizie.it

Apprendo con grande tristezza della scomparsa dell'amico Gilberto Bucci con il quale ho condiviso per più di venti anni battaglie politiche e civili. Dopo la fine della Democrazia Cristiana di cui fu esponente non secondario nella Romagna Faentina si schierò i - facebook.com facebook