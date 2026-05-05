Marca Senone | 231mila euro per il lavoro degli over 60

Venti persone over 60 riceveranno un contributo di 231mila euro per il loro lavoro. La selezione dei beneficiari avverrà attraverso i centri per l'impiego, che valuteranno le candidature presentate. I candidati potranno presentare domanda presso i centri e saranno scelti in base a criteri stabiliti dall’ente responsabile. Non sono state comunicate altre informazioni sul procedimento di assegnazione.

? Cosa scoprirai Chi sono i venti beneficiari che riceveranno il nuovo sostegno?. Come verranno selezionati i candidati tramite i centri per l'impiego?. Quali mansioni concrete svolgeranno i lavoratori nel territorio?. Perché questo modello sovracomunale è fondamentale per i piccoli borghi?.? In Breve Due progetti da 115.617,60 euro ciascuno finanziano l'inserimento lavorativo nell'ATS n. 8.. I venti beneficiari lavoreranno per 12 mesi con un impegno di 30 ore settimanali.. Le attività di decoro territoriale inizieranno entro 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.. Federica Fanesi coordina l'iniziativa tramite il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marca Senone: 231mila euro per il lavoro degli over 60 Notizie correlate Lavoro nero, nel Reggino sospese 6 attività e multe per 60 mila euroIl report delle ultime due settimane di vigilanza stilato dallo Iam Reggio Calabria. Leggi anche: Come funziona lo sconto da 60 euro sulle bollette degli italiani