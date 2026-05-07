Marc Marquez riconosce che la Ducati GP26 ha rallentato le sue performance in pista

Durante questa stagione, il pilota ha dichiarato che le prestazioni ottenute con la Ducati GP26 sono state inferiori rispetto alle aspettative. Ha precisato che la moto ha influito sui risultati in gara, rallentando i suoi tempi e modificando le sue strategie di corsa. La sua analisi si concentra sulle difficoltà incontrate nel mantenere i livelli di competitività raggiunti in passato.

"> Marc Marquez: Una stagione di sfide con la Ducati GP26. Marc Marquez ha recentemente riconosciuto di essere “considerabilmente più lento”, specialmente nelle curve a sinistra, a causa di una mancanza di feeling con la parte anteriore della Ducati GP26 nel corso della stagione 2026. Questo rappresenta una grande novità, considerando che il talento spagnolo è sempre stato noto per il suo dominio nelle curve sinistre, abilità che ha segnato il suo stile di guida e il suo successo in circuiti iconici come il Sachsenring. Marquez, tre volte campione del mondo nella classe regina, si presenta al Gran Premio di Le Mans di quest’anno in cerca di una nuova forma.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marc Marquez riconosce che la Ducati GP26 ha rallentato le sue performance in pista. Notizie correlate Leggi anche: Michele Pirro spiega il timore di Marc Marquez nel forzare la Ducati GP26 in gara. Leggi anche: Marc Marquez cambia strategia per risolvere i problemi di stabilità della Ducati GP26. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MotoGP | Aprilia chiede un chiarimento regolamentare dopo la Sprint vinta da Marquez a Jerez; MotoGp, Marquez parla chiaro: Per ora non siamo da titolo; Il viaggio instancabile di Pedro Acosta: è lui la futura stella di cui ha bisogno la MotoGP?. Marc Marquez: Le Mans è una pista che mi piace, grazie ai test abbiamo fatto un bello stepMarc Marquez riparte da Le Mans (Francia) con l'ambizione di cambiare la tendenza in questo Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati, ... oasport.it Marc Marquez spiega dove è calata la Ducati: Sono uscito da situazioni peggioriSono uscito da situazioni peggiori, Marc Marquez ha parlato chiaro in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Francia della MotoGP a Le Mans. La Ducati deve risollevarsi dopo un avvio di stagi ... sportal.it Marc Marquez è pronto a tornare in azione sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia: ecco le sue parole - facebook.com facebook #MotoGP | Inside Ducati svela il mix di emozioni vissuto da Marc Marquez a Jerez x.com