Marassi agente ferito dal pugno di un detenuto | scoppia la rissa

Nella zona di Marassi, un agente è stato ferito da un pugno sferrato da un detenuto. L'episodio è avvenuto durante una rissa scoppiata nel reparto psichiatrico, dove il detenuto, già noto per episodi violenti, ha colpito l'agente. Non è ancora chiaro come il detenuto sia riuscito a colpire l'agente e perché il reparto psichiatrico non sia riuscito a contenere l'aggressione.

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? Punti chiave Come ha fatto un detenuto già noto per violenze a colpire l'agente?. Perché il reparto psichiatrico non è riuscito a contenere l'aggressione?. Chi deve rispondere della mancata tutela degli agenti in servizio?. Quali misure cambieranno nella gestione dei detenuti pericolosi a Marassi?.? In Breve Detenuto etiope con precedenti per sequestro e violenza familiare aggredisce agenti al reparto Spdc.. Soggetto già noto per aver ferito un sovrintendente nel carcere di La Spezia.. Fabio Pagani della UIL FP denuncia mancanze gestionali e rischi per la sicurezza.. L'aggressione avviene durante le procedure mediche di decontenzione presso l'ospedale di Marassi.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carcere Marassi, detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorsoAltro episodio di violenza nel carcere di Marassi dove sabato, dopo che un detenuto ha appiccato un incendio, un altro ha sferrato un pugno a un... Carcere di Marassi: detenuto psichiatrico prende a pugni un agente: "Non è la prima volta"Un altro poliziotto penitenziario del carcere di Marassi aggredito, questa volta da un detenuto di origine etiope che già in passato aveva creato... Temi più discussi: Carcere di Marassi: detenuto psichiatrico prende a pugni un agente: Non è la prima volta; Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agente; Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agente; Detenuto di Marassi dà in escandescenze nel reparto psichiatrico dell'ospedale: poliziotto penitenziario finisce al pronto soccorso -. Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agenteAncora sangue, ancora violenza, ancora un agente della Polizia Penitenziaria ferito mentre lo Stato resta immobile. Ieri un detenuto di ... telenord.it Notte di caos a Marassi: detenuto incendia la cella, agente feritoGenova – Carcere di Marassi ancora in subbuglio: un trentunenne detenuto nella prima sezione, trasferito dal carcere di Cuneo, ha appiccato un incendio all’interno della cella rifugiandosi poi nel ... ilsecoloxix.it