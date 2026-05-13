È stato presentato l'Air-liner protect, un inserto pensato per la manutenzione delle e-bike in situazioni di utilizzo intenso. Questo componente, prodotto da Vittoria, è stato ideato per offrire maggiore protezione e sicurezza durante le attività più estreme. La sua applicazione è destinata alle biciclette elettriche soggette a sollecitazioni elevate, garantendo una maggiore resistenza agli urti e alle forature.

Nel segmento delle e-Mtb, l’aumento delle masse in gioco (bicicletta + rider) e delle velocità medie impone una revisione strutturale dei componenti tradizionali. In particolare, il sistema ruota–pneumatico è sottoposto a carichi dinamici superiori rispetto alle Mtb muscolari: maggiori energie d’impatto, stress ciclici più intensi e un rischio elevato di danneggiamento del cerchio. In questo scenario si colloca l’Air-liner protect e-Bike sviluppato da Vittoria, progettato specificamente per applicazioni elettriche off-road. L’inserto è realizzato in una schiuma polimerica ad alta densità con struttura a celle chiuse, progettata per garantire un’elevata resistenza elastica e capacità di recupero dopo compressione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manutenzione e-Bike, alla scoperta di Air-liner protect

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