Manna la Roma scarica Massara | De Laurentiis blocca tutto

La Roma ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il rapporto con il direttore sportivo, che non ricoprirà più il suo ruolo a partire dalla prossima estate. La scelta è stata presa in seguito a una decisione del presidente del club, che ha bloccato ogni attività legata a questa figura. La notizia arriva in un momento di cambiamenti all’interno della dirigenza giallorossa.

La Roma ha deciso di interrompere i rapporti con Massara, che non sarà più il direttore sportivo giallorosso a partire da quest’estate. Il prescelto di Gasperini e dei Friedkin sarebbe Giovanni Manna, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di chiudere un occhio. Il ds azzurro resterà a Napoli. Manna e la Roma: De Laurentiis alza un muro altissimo. Giovanni Manna resta al Napoli: De Laurentiis ha chiuso definitivamente alla Roma nonostante l’assalto della famiglia Friedkin. Non è una questione economica, ma di progetto. La decisione è netta e irrevocabile. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il patron azzurro ha posto fine a qualsiasi trattativa: “Massara andrà via dalla Roma, il rapporto con Gasperini è deteriorato e il tecnico sceglierà tante cose per la prossima stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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