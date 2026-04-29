La Roma ha manifestato chiaramente il suo interesse per il dirigente Giovanni Manna, facendo pressing per portarlo in squadra. Il presidente del Napoli ha confermato di non voler cedere e ha ribadito la sua posizione. La trattativa tra le due società rimane aperta, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Il futuro di Giovanni Manna continua ad animare il mercato, ma il Napoli non sembra disposto a lasciarlo partire con facilità. La posizione del direttore sportivo azzurro, infatti, resta solida e ben definita all’interno del club. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di liberare Manna a costo zero, un segnale chiaro della volontà della società di trattenere una figura considerata strategica. Nonostante le voci circolate negli ultimi mesi, il dirigente è ritenuto un punto fermo: al momento, la sua posizione appare tutt’altro che in discussione. Questo, però, non ha fermato l’interesse di altri club.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - La Roma insiste per avere Manna, De Laurentiis non molla

Notizie correlate

Altro che Roma, Manna è centrale nel Napoli: De Laurentiis e Chiavelli lo apprezzano moltoNonostante stamattina il Corriere dello Sport abbia parlato di un interesse della Roma per Giovanni Manna, il ds azzurro sembra essere concentrato...

Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Malen e El Aynaoui affondano il Bologna. Ora la Roma è a -2 dalla Juve; Bologna - Roma (0-2) Serie A 2025; Il piano di zona Grotta Perfetta mette in crisi Roma Capitale: si apre una spaccatura tra politica e uffici; Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restare.

Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroForzAzzurri.net - Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muro La Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Il direttore sportivo ... forzazzurri.net

Roma, tutto su Manna: è il preferito anche per Gasp, Friedkin all'assaltoLa Roma insiste, vuole Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Ma Manna è blindato dal Napoli e dunque la pista appare complessa. Ma dalla Capitale, secondo quanto si legge sul ... tuttonapoli.net

Roma all’assalto: Manna nel mirino, ma il Napoli fa muro Non è una semplice suggestione, ma una strategia chiara. La Roma ha individuato il profilo e sta provando a colpire, anche se la strada è tutt’altro che semplice. "La Roma insiste, vuole Giovanni Mann - facebook.com facebook