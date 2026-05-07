Manna-Roma Friedkin spingono | muro De Laurentiis

La Roma sta entrando in una fase di riorganizzazione del settore sportivo, con il club che sembra spingere per alcune scelte strategiche. Friedkin, proprietario della squadra, ha manifestato la volontà di rafforzare l'organico e di intervenire in modo deciso. Nel frattempo, il presidente del Napoli si oppone fermamente a ogni tentativo di modifica, mantenendo un atteggiamento di resistenza. La situazione si sta delineando come una sfida tra le diverse visioni per il futuro della società.

La Roma guarda al futuro e prepara le mosse per ridisegnare l’area sportiva. Il nome più caldo è quello di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli sarebbe finito in cima alla lista dei Friedkin per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione romana di Repubblica, nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un incontro tra la proprietà giallorossa, Manna e Gian Piero Gasperini. Un confronto giudicato positivo. Si sarebbe parlato di progetto tecnico, programmazione e strategie di mercato. La Roma, inoltre, avrebbe già messo sul tavolo una proposta economica. Il dossier, però, resta complicato. Manna è sotto contratto con il Napoli per altre tre stagioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Roma, come anticipato, è Giovanni Manna l’obiettivo numero uno per il ruolo di direttore sportivo. È una vista al momento difficile, dato il contratto e il rapporto con il Napoli, ma non impossibile. @sportmediaset x.com