Il direttore sportivo della Roma sembra ormai vicino all’addio, con le trattative in corso per la sua sostituzione. Si parla di un mancato accordo a livello tecnico tra il dirigente e la società, e nelle ultime settimane si sono intensificate le voci riguardo a eventuali dimissioni o penali contrattuali. La situazione rimane in evoluzione, mentre si cercano soluzioni per il futuro della gestione sportiva del club.

Frederic Massara appare ormai destinato all’addio e il casting è iniziato “Con Massara non è scattato il feeling a livello tecnico”. Dopo aver ottenuto praticamente pieni poteri dalla Roma all’interno del comunicato d’addio a Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di ieri ha quasi dato il benservito al direttore sportivo giallorosso. (AnsaAI foto) – calciomercato.it Dichiarazioni dirompenti che, tuttavia, non hanno persuaso Frederic Massara a compiere passi indietro o a rassegnare le dimissioni e, a men che il club giallorosso non decida di cacciarlo proprio in queste ore, il dirigente giallorosso sarà regolarmente presente al Dall’Ara durante la sfida contro il Bologna.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Manna, Giuntoli, penali e dimissioni: il punto sul DS della Roma

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