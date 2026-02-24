Furia De Laurentiis la mossa del presidente dopo l’Atalanta | ecco cos’ha fatto

Furia De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha deciso di reagire subito dopo il match contro l’Atalanta, criticando le decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno influenzato il risultato. La sua reazione è arrivata dopo aver visionato le immagini delle decisioni contestate e aver espresso pubblicamente il suo disappunto. La scelta di intervenire direttamente ha attirato l’attenzione sulla gestione delle polemiche legate agli arbitri. La questione rimane ancora aperta e invita a ulteriori discussioni.

Altra settimana di Serie A e altre polemiche arbitrali. Questa volta nell’occhio del ciclone sono finiti Chiffi e Aureliano, arbitro e VAR del match tra Atalanta e Napoli. La revoca del calcio di rigore e l’annullamento della seconda rete che hanno visto protagonista Hojlund hanno fatto infuriare Giovanni Manna, che al termine dell’incontro non ha nascosto la sua rabbia ai microfoni di ‘DAZN’. Decisioni arbitrali che non hanno convinto nemmeno Aurelio De Laurentiis, furibondo con Gabriele Gravina. Napoli, De Laurentiis furibondo con Gravina dopo il match contro l’Atalanta. Mentre Giovanni Manna esprimeva tutte le sue perplessità al termine della partita contro l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis era furibondo al telefono con Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis ha chiamato Gravina dopo Atalanta-NapoliDe Laurentiis ha contattato Gravina dopo il match Atalanta-Napoli, segnato da una decisione arbitrale contestata che ha influenzato il risultato finale.

Squalifica Conte, l’ira di De Laurentiis dopo lo stop del Giudice Sportivo al tecnico del Napoli: la mossaDopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo disappunto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Furia Napoli sugli arbitri, De Laurentiis chiama Gravina; Furia Napoli, il confronto tra Conte e l’arbitro Chiffi allo stadio. E De Laurentiis chiama Gravina…; De Laurentiis è una furia dopo Atalanta-Bergamo: telefonata a Gravina – IL VIDEO; Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: Gutierrez? Era gol. Vergognoso. Edo De Laurentiis: Ci avete rotto il calcio.

Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: «Gutierrez? Era gol. Vergognoso». Edo De Laurentiis: «Ci avete rotto il calcio»Furia del ds del Napoli Giovanni Manna, intervenuto dopo il match al posto di Conte (che non ha parlato), sugli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita ... ilmattino.it

De Laurentiis una furia dopo Atalanta-Napoli: ecco cosa ha fatto il presidente azzurroAtalanta-Napoli continua a far parlare e spunta un retroscena su Aurelio De Laurentiis che è passato subito all'azione ... vesuviolive.it

EA7 N FURIA DE LAURENTIIS: TELEFONATA A GRAVINA DOPO LA PARTITA CONTRO 'ATALANTA! - facebook.com facebook