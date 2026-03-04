Grand Ciel | una proposta misteriosa al centro della clip esclusiva del thriller di Akihiro Hata
Una clip esclusiva rivela dettagli sul nuovo thriller di Akihiro Hata, intitolato Grand Ciel, interpretato dall’attore Damien Bonnard. Il film sarà nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da No. La scena mostra un momento chiave della trama, senza ancora svelare tutti i risvolti o i personaggi coinvolti. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente attraverso questa anteprima.
Anticipato da una clip esclusiva, il mistery thriller di Akihiro Hata interpretato da Damien Bonnard arriva nei cinema italiani dal 5 marzo con No.Mad Entertainment. La sicurezza nel mondo del lavoro al centro del mistery thriller Grand Ciel, in arrivo il 5 marzo distribuito da No.Mad Entertainment. Il film francese, presentato in concorso nella sezione Orizzonti all'ultima Mostra del Cinema Venezia, si ispira a una storia vera accaduta in Francia qualche anno fa. Scritto dallo stesso regista Akihiro Hata in collaborazione con Jérémie Dubois, Grand Ciel: vede protagonista Damien Bonnard, al centro della clip esclusiva che vi presenta Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Grand Ciel: il thriller di Akihiro Hata sulle morti bianche
“Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard: un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza, al cinema dal 26 febbraio 2026Arriva nelle sale italiane dal 26 febbraio 2026 “Grand Ciel” (Francia/Lussemburgo), il nuovo film di Akihiro Hata con protagonista Damien Bonnard,...
Approfondimenti e contenuti su Grand Ciel
Temi più discussi: Grand Ciel: una proposta misteriosa al centro della clip esclusiva del thriller di Akihiro Hata; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 4 marzo 2026; AGCI Calabria protagonista nel cinema internazionale con il film Gran Ciel.
Grand Ciel: una proposta misteriosa al centro della clip esclusiva del thriller di Akihiro HataAnticipato da una clip esclusiva, il mistery thriller di Akihiro Hata interpretato da Damien Bonnard arriva nei cinema italiani dal 5 marzo con No.Mad Entertainment. movieplayer.it
Grand ciel, di Akihiro HataAl film interessa tanto la costruzione del mistero quanto indagare il microcosmo del cantiere come buco nero. Ed è proprio l'elemento sci-fi a stonare di più ... sentieriselvaggi.it
TRAILER DEL FILM GRAND CIEL IN USCITA IL 5/3! TRAMA: Vincent lavora in un cantiere dove stanno costruendo un quartiere futuristico, "Grand Ciel", un progetto all'avanguardia che si presenta come rivoluzionario, sicuro, ecologicamente responsabile e in facebook