In un'intervista rilasciata a SportCasertano, Famiano, nel ruolo di direttore tecnico del Manfredonia Calcio, ha spiegato i dettagli della salvezza raggiunta dalla squadra. Ha descritto i momenti più significativi della stagione e le decisioni prese per arrivare al risultato finale. La conversazione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulle strategie adottate durante tutto il campionato.

Famiano a SportCasertano ha raccontato la salvezza del Manfredonia, nel suo ruolo di direttore tecnico. "Siamo arrivati in un momento difficile, siamo partiti in ritardo, ma si è subito creato un bel feeling con l'ambiente. Ognuno ha fatto la sua parte, negli ultimi tre mesi con il direttore generale D'Errico abbiamo avuto ancora più responsabilità". Sulla stagione: "La società nel momento decisivo ha fatto uno sforzo importante. Abbiamo lanciato giovani attenzionati da club di categoria superiore come Brahja, Biagioni, Balba e Di Maso. Under molto bravi e professionisti che faranno parlare di sè". E sul futuro: "A Manfredonia mi sono trovato benissimo e sono stato trattato benissimo dal presidente fino all'ultimo tifoso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, Famiano racconta la salvezza in una intervista

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