Manfredonia Calcio squalificati Famiano e Ciuffreda

Il Giudice Sportivo ha deciso la squalifica di due giocatori del Manfredonia Calcio 1932, Famiano e Ciuffreda, dopo aver esaminato i referti arbitrali delle partite disputate nel fine settimana. La società è stata informata ufficialmente delle decisioni prese in merito ai comportamenti dei calciatori durante le recenti gare.

Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso. Il G.S. ha inflitto due giornate di squalifica a Pietro Famiano “Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza”, e una giornata di squalifica a Massimiliano Ciuffreda “Per proteste nei confronti dell’Arbitro.” 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, squalificati Famiano e Ciuffreda Articoli correlati Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta... Manfredonia, Ciuffreda: “Sulla nomina degli scrutatori servirebbe coraggio e onestà intellettuale”Premetto che la legge elettorale prevede che la Commissione elettorale comunale possa procedere alla nomina degli scrutatori. Una raccolta di contenuti su Manfredonia Calcio MANFREDONIA PEZZELLA Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister PezzellaIl provvedimento disciplinare è stato adottato per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ... statoquotidiano.it MANFREDONIA URAIN Manfredonia, stop a Urain per un turno: cinque giornate a Marruocco della PaganeseL’attaccante Ewan Urain è stato fermato per una giornata di squalifica dopo la quinta ammonizione rimediata al Miramare ... statoquotidiano.it