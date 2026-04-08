Il sindaco di Napoli ha parlato di un possibile ruolo di sub-commissario per l’ex campione di calcio. Ha anche menzionato la possibilità di concedere la cittadinanza onoraria a un noto dirigente sportivo, sottolineando che i tempi sono maturi per queste decisioni. Durante un'intervista radiofonica, sono stati toccati anche i temi relativi al futuro dello stadio dedicato al calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC affrontando i temi legati al futuro dello stadio Maradona e al riconoscimento per Aurelio De Laurentiis. «C’è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione». «Qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto». «I tempi sono maturi per conferirla anche a Napoli, l’ho detto anche pubblicamente». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi»

Manfredi: "Cittadinanza onoraria a Conte? Nella nostra lista c'è prima De Laurentiis"Le parole del sindaco di Napoli sulla possibile concessione della cittadinanza onoraria al tecnico del quarto scudetto azzurro “Cittadinanza onoraria...

Napoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onorariaNapoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria"> Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva.

Temi più discussi: Lo stadio Maradona per gli Europei 2032 Manfredi verso il ruolo di subcommiss­ario; Manfredi potrebbe essere sub-commissario per Euro 2032; Euro 2032, il sindaco Manfredi può diventare sub-commissario! Novità in vista; Euro 2032 – Il sindaco Manfredi potrebbe essere sub-commissario.

Manfredi apre ad ADL: Tempi maturi per cittadinanza onoraria. Sub-Commissario possibile per il MaradonaGaetano Manfredi apre alla possibilità di un’accelerazione decisiva sul fronte stadio Maradona e, allo stesso tempo, annuncia passi concreti per il conferimento della ... tuttonapoli.net

Manfredi: Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi. Maradona? Stiamo andando avanti con la progettazioneCittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi. Maradona? Siamo in fase avanzata. Le parole del sindaco di Napoli Manfredi a Radio Crc. mondonapoli.it

Il sindaco Manfredi annuncia: #DeLaurentiis a breve riceverà la cittadinanza onoraria della città di Napoli Finalmente! #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #sscnapoli #ForzaNapoli #napoli #TIFOSI - facebook.com facebook

Il sindaco di Napoli #Manfredi: " #DeLaurentiis cittadino onorario I tempi sono maturi" x.com