Manfredi | Cittadinanza onoraria di Napoli a De Laurentiis prima o dopo l'estate

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha annunciato che deciderà se conferire la cittadinanza onoraria al presidente del club azzurro prima o dopo la fine dell’estate. La proposta arriva in occasione del centenario della squadra e riguarda il riconoscimento per il ruolo svolto nella città. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi ufficiali.

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Il sindaco torna sulla cittadinanza onoraria al patron azzurro nell'anno del centenario. E sullo stadio: "Lavoreremo per la riqualificazione del Maradona".🔗 Leggi su Fanpage.it

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