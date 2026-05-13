Manfredi | Cittadinanza onoraria di Napoli a De Laurentiis prima o dopo l'estate
Il sindaco ha annunciato che deciderà se conferire la cittadinanza onoraria al presidente del club azzurro prima o dopo la fine dell’estate. La proposta arriva in occasione del centenario della squadra e riguarda il riconoscimento per il ruolo svolto nella città. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi ufficiali.
Il sindaco torna sulla cittadinanza onoraria al patron azzurro nell'anno del centenario. E sullo stadio: "Lavoreremo per la riqualificazione del Maradona".🔗 Leggi su Fanpage.it
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