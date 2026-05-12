Manchester City-Crystal Palace mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno Manchester City e Crystal Palace in una partita valida per la stagione di Premier League. Entrambe le squadre hanno disputato 36 incontri finora, e la partita si inserisce in un campionato molto equilibrato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d’inizio, offrendo un quadro completo sulla sfida in programma.

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Manchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la squadra di Guardiola potrebbero essere decisive mentre quella di Oliver Glasner ha portato a termine la sua missione ed ora è focalizzata sulla Conference League. I Citizens si sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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