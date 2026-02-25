Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa aveva 23 anni | disposta l'autopsia
La 23enne Lucienne Polito è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, 24 febbraio. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
