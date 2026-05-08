Papa Leone incontra la mamma del piccolo Domenico | Si è messo la mano sul cuore pregherà per mio figlio

Il Papa ha ricevuto al Duomo Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi. Durante l’incontro, la donna ha riferito che il Papa si è messo la mano sul cuore e ha detto che pregherà per suo figlio. L’incontro si è svolto in un clima di commozione, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Il Papa ha incontrato al Duomo Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto dopo il trapianto fallito di cuore al Monaldi. "Sono commossa, ha detto che pregherà per mio figlio", ha detto la donna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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